  • BIST 88.309
  • Altın 144,180
  • Dolar 3,6554
  • Euro 3,8574
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C
  • İki mahalleye kentsel dönüşüm
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • İki mahalleye kentsel dönüşüm
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • CsGo ve Lol'de Kazanmak için Püf Noktalar
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları

Afrin’de Çocuklara Silahlı Eğitim

» »
Afrin’de Çocuklara Silahlı Eğitim
Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Afrin'de küçük çoçuklara silahlı eğitim veriyor.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Afrin'de küçük çoçuklara silahlı eğitim veriyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, PYD'nin özerklik ilan etmek istediği Türkiye'ye komşu Afrin'de SDG unsurları tarafından eğitimi tabi tutulan çocukların görüntüleri şok etti. BM ve İnsan Hakları Örgütleri tarafından cephede ve çatışmalarda çocuk asker kullandıkları için uyarılan PYD'nin bu alışkanlığından vazgeçmediği görülüyor.

Bölücü örgüt tarafından ailelerinden zorla alınarak PKK ve PYD saflarına dahil edilen çocuk askerlerin çatışmalarda öldüğü ortaya çıkmış, ancak bölücü örgüt çocukların çatışmalarda öldüğünü reddederek, özellikle Türkiye'nin sivilleri katlettiğini iddia etmişti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nato Savunma Bakanları Bugün Brüksel’de Toplanıyor15 Şubat 2017 Çarşamba 12:08
  • Almanya’da Skandal Arama15 Şubat 2017 Çarşamba 12:08
  • Suudi Arabistan’ın Güney Batı Kesimi Sular Altında15 Şubat 2017 Çarşamba 11:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri İle Görüştü15 Şubat 2017 Çarşamba 11:33
  • Abd Başkanı Trump, Netanyahu’yu Beyaz Saray’da Ağırlayacak15 Şubat 2017 Çarşamba 11:18
  • Brezilya’da 3.6 Milyon Kişi Daha Yoksulluk Sınırının Altına İniyor15 Şubat 2017 Çarşamba 10:23
  • Brezilya’da Sarıhummadan 79 Kişi Öldü15 Şubat 2017 Çarşamba 10:13
  • Avrupa’da En Ucuz Ülke Bulgaristan15 Şubat 2017 Çarşamba 10:08
  • Sırbistan’da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yarışı Kızışıyor15 Şubat 2017 Çarşamba 09:53
  • Danimarkalı Irkçı Partiden Göçmenlere Broşür Tacizi15 Şubat 2017 Çarşamba 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti