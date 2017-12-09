Afyonkarahisar, 26 Ağustos Tabiat Parkı Yöre Ürünleri Satış Üniteleri Ve Sosyal Tesislerin Temeli Atıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar, 26 Ağustos Tabiat Parkı Yöre Ürünleri Satış Üniteleri ve Sosyal Tesisler Temel Atma...

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar, 26 Ağustos Tabiat Parkı Yöre Ürünleri Satış Üniteleri ve Sosyal Tesisler Temel Atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Eroğlu, "Afyon'un lezzetleri bütün Türkiye tarafından tanınsın diye, böyle bir tesis kuruyoruz" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından inşasına başlanılan ve 5 milyon liraya mal olacak olan 26 Ağustos Tabiat Parkı Yöre Ürünleri Satış Üniteleri ve Sosyal Tesislerin temel atma töreninde konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr Veysel Eroğlu, eskiden buraların bataklık olduğunu ve şimdi burasının Şuhut'tan Kocatepe'ye kadar İstiklal Tanıtım merkezi haline geldiğini aktardı. Bakan Eroğlu, "Bizim buraya gelişimizin nedeni, benimde hasretle beklediğim Yöre Ürünleri, satış Merkezi ve Sosyal Tesisler, onların temelini atacağız. Gören burada resim çektirecek. Ayrıca hemen arka tarafta 26 Ağustos Tabiat Parkı var. Az ileride İstiklal Tanıtım Merkezi var. Burası muhteşem bir merkez olacak. O bakımdan bu tesisin hayır ve uğurlu olmasını, bereket getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Burası bizim bakanlığa bağlı, Doğa Koruma ve Milli Parkların idare ettiği, Baş Komutan Milli Parkı, yani burası milli park. Milli park Şuhut'tan, Büyük Taarruz Karargahı'ndan başlıyor Dumlupınar'a kadar bu bölge milli park. Neden milli park? Çünkü burası istiklalimizin kazanıldığı, zaferin kazanıldığı topraklar, şehitler diyarı od bakımdan buraya ne yapılsa azdır. Burası bataklıktı, burayı düzenledik. Güzel bir gölet var, mesirelik alan var, güzel bir sosyal tesis yaptık. Ancak bu yeterli değil, şimdi arkadaşlara şu talimatı verdim; burası Türkiye'nin en çok araçların geçtiği yol. Buradaki hemşehrilerime ürettikleri yöre ürünlerini satabilecekleri bir güzel bir mekan oluşturalım, hem ekonomik açıdan faydalı olsun, hem Afyon'un lezzetleri bütün Türkiye tarafından tanınsın diye, böyle bir tesis kuruyoruz. Çok muhteşem bir tesisi olacak İnşallah önümüzdeki yıl sonuna kadar bitireceğiz" diye konuştu.

Bakan Eroğlu'nun katılımıyla gerçekleşen temel atma törenine, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Özkal'ın yanı sıra daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.