Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin, avukatlık mesleğinin ücret karşılığı yapılan alelade bir meslek olmadığını söyledi.

Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin, avukatlık mesleğinin ücret karşılığı yapılan alelade bir meslek olmadığını söyledi. Genç avukatlara seslenen Şahin, "Avukatlık mesleğinin tamamı kitaplardan öğrenilecek bir meslek değildir. Avukatlar ortamın avukatı, ortamın hukukçusu değildir" dedi.

Stajyer Avukat Hande Başbuğ, Şirin Demir, Ahmet Ulusoy ve Fatma Yıldırım'ın yemin töreni Afyonkarahisar Barosu'nda düzenlendi. Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin yemin töreni öncesinde mesleğe yeni giren genç avukatlara çeşitli tavsiyelerde bulundu. Avukatlık cübbesinin manevi ağırlının çok yüksek bir cübbe olduğunun altını çizen Baro Başkanı Av. Şahin, "Çünkü bu cübbeyi giydikten sonra insanların özgürlükleri mahremleri bazen namusları en temel hakları size emanet olacak. Yani bu ücret karşılığı yapılan alelade bir meslek değil. Tüm mesleklere elbette saygımız sonsuz helal rızık sağlayan her meslek başımızın tacı ama avukatlık mesleği birazda kendi mesleğimiz olması hasebiyle mi öyle görüyoruz ama sanırım değil. Objektif olarak bakıldığında diğer mesleklerden şöyle bir adım önde gibi görüyorum. Avukatlık sadece kitaptan öğrenilecek kitabi bir meslek değil. Göz teması ile bir ustanın dizinin dibinde onun duruşunu öğrenerek hatta taklit ederek öğrenilen bir duruş mesleğidir. Evet avukatlığın bir duruşu vardır. Zaten bu bir yıllık staj eğitiminde bakın avukatlık kanununda herhangi bir müfredat zorunluluğu yok arkadaşlar avukatlık stajında stajyer şunu öğrenecek şunları ezberleyecek denmiyor. Mahkemelerde altı ay, bir avukatın yanında altı ay. Bu şu demek mahkemelerin işleyişini öğrenin avukatın duruşunu öğrenin. O göz temasını sağlayın o üstadınız sizin bir rol modeliniz olarak hayat rehberiniz olarak bundan sonrada elbette üstat olarak hayatınızda belki en önemli kişilerden biri olarak yer alacak. Burada tabi bu arkadaşların yetişmesinde çok önemli rolü olan avukat meslektaşlarım üstat onlar. Ustalık bizim mesleğimizde üstatlık öyle kabul edelim. Mutlaka bundan sonraki meslek hayatlarında çok daha fazla belki stajyer yetiştirecekler. Pırıl pırıl meslektaşlarımız o davranışlarını klonlayarak pırıl pırıl stajyerler yetiştirdiler. Bu süreç inşallah böyle kesintisiz devam edecek. Öyle ümit ediyoruz" diye konuştu.

Avukatların şartlara, konjonktüre göre, ortama göre avukatlık yapmadığının önemle altını çizen Şahin, "Ortamın avukatı ortamın hukukçusu değiliz. Bizim kutup yıldızımız bize yol gösteren şey adaletin kendisidir. Hiçbir şartta hiçbir koşulda hiçbir konjonktürde bundan ayrılmak gibi bir lüksümüz yoktur. Biz sanığın dinine, ırkına, kimliğine, işlediği suça bakmayız. Bizden hak talep eden hakkını arayan insanın yine dinine, rengine, mezhebine ait olduğu siyasi görüşe mensup olduğu siyasi partiye bakmayız. Bir hak vardır ortada birde adalet ölçüsü vardır. Adalet ölçüsünden sapmadan insanların hakka ulaşmasını sağlamak bizim temel görevimizdir ve bundan ibarettir. Adalet timsali vardır ya temyiz heykeli gözleri kapalıdır niye adalet dağıtırken muhatabınızı görmeyin yani bu sizin gözünü kapatın anlamında değil ama tarafsızlık vardır. Üzerinde asker üniforması olan göğsünde Türk bayrağı olan birisinin eline silah verirseniz bu silah vatan için vatan düşmanına karşı kullanılacaktır. Öyle değil mi, buna izaha gerek var mı? Bir hukukçuya bağımsızlık silahını verdiğiniz zaman bu sizin tarafsız olmanız ve adil olmanız içindir. Aslında bunu eklemeye gerek var mı yok. Ama ne yazık ki bazen hukukçularda yolunu kaybediyor. İşte biz bazen bu adalet dediğimiz kutup yıldızını gözümüzden kaçırıyoruz. Kendi düşüncelerimize ideolojik kamplarımıza göre böyle farklı bir adalet arayışı içine girebiliyoruz. Bizim görevimiz muhatabımıza bakmadan hak varsa onun yanında yer almaktır" dedi.

Baro Başkanı Av. Turgay Şahin'in konuşmasının ardından yemin törenine geçildi. Yemin törenin ardından genç avukatlar ruhsatlarını yanında staj yaptığı meslek büyüklerinin elinden aldı.