Afyonkarahisar Belediyesi’nden Su Kesintisine İlişkin Açıklama

Afyonkarahisar kent merkezinde meydana gelen su kesintisine ilişkin belediye tarafından açıklama yapıldı.

Afyonkarahisar kent merkezinde meydana gelen su kesintisine ilişkin belediye tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada bugün saat 20.30'a kadar kent merkezinde bazı bölgelere su verilmeyeceği bildirildi. Afyonkarahisar Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İmaret Camii arkasında bulunan 500'lük AÇB ana boruda oluşan arızayı giderme çalışması nedeniyle bugün saat 20.30'a kadar Cumhuriyet, Marulcu, Dumlupınar, Dervişpaşa, Karaman, Mecidiye, Yarenler, Kayadibi, Karşıyaka mahalleleri ile İzmir Yolu ve Organize Sanayi Bölgesine su verilemeyeceği bildirildi.