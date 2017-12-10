  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 14 °C

Afyonkarahisar Belediyesi’nden Su Kesintisine İlişkin Açıklama

» »
Afyonkarahisar Belediyesi’nden Su Kesintisine İlişkin Açıklama
Afyonkarahisar kent merkezinde meydana gelen su kesintisine ilişkin belediye tarafından açıklama yapıldı.

Afyonkarahisar kent merkezinde meydana gelen su kesintisine ilişkin belediye tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada bugün saat 20.30'a kadar kent merkezinde bazı bölgelere su verilmeyeceği bildirildi. Afyonkarahisar Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İmaret Camii arkasında bulunan 500'lük AÇB ana boruda oluşan arızayı giderme çalışması nedeniyle bugün saat 20.30'a kadar Cumhuriyet, Marulcu, Dumlupınar, Dervişpaşa, Karaman, Mecidiye, Yarenler, Kayadibi, Karşıyaka mahalleleri ile İzmir Yolu ve Organize Sanayi Bölgesine su verilemeyeceği bildirildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Petrolleri Mevlit Okuttu10 Aralık 2017 Pazar 16:53
  • Türk Telekom: “İmar Planındaki Değişiklikten Yararlanarak Ülke Ekonomisine Ve Şirkete Katkı Sağlamak İçin Ümraniye’deki İnşaatı 66 Bin Metrekareye Çıkardık”10 Aralık 2017 Pazar 16:53
  • Afyonkarahisar Belediyesi’nden Su Kesintisine İlişkin Açıklama10 Aralık 2017 Pazar 16:53
  • Trump’a Tepki Çığ Gibi Büyüyor10 Aralık 2017 Pazar 16:53
  • Başkan Orhan’dan Uşun Ailesine Geçmiş Olsun Ziyareti10 Aralık 2017 Pazar 16:43
  • 10 Aralık İlk Kadın Mitingi’nin 98’nci Yılı Kutlandı10 Aralık 2017 Pazar 16:33
  • Sivas Yiğidolar, Yeni Hizmet Binasına Taşındı10 Aralık 2017 Pazar 16:28
  • Kamu-sen’den ‘Kudüs’ Protestosu10 Aralık 2017 Pazar 16:28
  • Bakan Aslan Ve Fakıbaba Balıklıgöl’ü Gezdi10 Aralık 2017 Pazar 16:28
  • Erbakan Vakfın’dan Kudüs Kararına Tepki10 Aralık 2017 Pazar 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti