Afyonkarahisar'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaşın katılımı ile Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti...

Afyonkarahisar'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaşın katılımı ile Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu.

Gerçekleştirilen kutlama töreni öncesi geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlenirken vatandaşlar alana polis tarafından üzerleri arandıktan sonra alındı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı 112 Acil Servis ve itfaiye araçlarının da hazır bulundurulduğu tören alanında vatandaşların sadece ellerinde Türk bayrakları ile gelmeleri dikkatlerden kaçmadı. Demokrasi nöbetine Vali Mustafa Tutulmaz ile birlikte Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Mustafa Solak, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Emniyet Mürdürü Fahrettin Şen, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Orhan Sırma, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Demokrasi nöbeti Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından törende söz alan Vali Tutulmaz, milletin üzerinden tam bir yıl geçen ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain 15 Temmuz kalkışmasında halkın dik durduğunu ve darbecilere karşı geldiğini hatırlattı. Darbenin engellenmesinde emeği geçen herkese minnet duyduklarını ifade eden Vali Tutulmaz, "Halkımız ve vatandaşımız demokrasiye olan ilgisinin gereği olarak özgürlüğünün bir sonucu olarak hemen meydanlara indi. Gece üçte olsaydı bu halkımızın meydanlara inmesi söz konusu olmayacaktı. Ama sabah çıkacaktı sokağa, ama her yeri ele geçirmiş olacaktı bu guruplar. Çok daha fazla sıkıntı olacaktı, çok daha fazla şehit olacaktı. Ülkemiz daha fazla karışacaktı. Hazır bekleyen diğer terör örgütleri bundan yararlanmaya çalışacaktı. Ben bu binbaşıya Türk milleti adına teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Tören çocukların şiir ve ilahi okumasının ardından gece 00.00'da sona erdi.