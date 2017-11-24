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Afyonkarahisar’da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

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Afyonkarahisar’da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Kutlamalar çerçevesinde Rehberlik Araştırma Merkezi'nde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bir etkinlik gerçekleştirildi. Programa Vali Mustafa Tutulmaz, Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Baro Başkanı Turgay Şahin, Vali Yardımcıları Dr. Adem Uslu ile Erhan Günay, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı. Programda ilk olarak emekli öğretmenler adına Murat Ekici konuşurken, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve Milletvekili Hatice Dudu Özkal da günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı.

Programda konuşan Vali Tutulmaz ise öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek, " Yine bir öğretmenler gününde öğretmenlerimizin problemlerinin tartışıldığı, değerlendirildiği, çözüm yollarının arandığı yine bu vesileyle ilimizin ülkemizin eğitimi ve eğitim düzeyi ile ilgili problemlerin konuşulduğu, tartışıldığı bir günü birlikte idrak ediyoruz. Öğretmenlerimiz ile ilgili bir gün var. Bugün bütün kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı ülkemiz açısından daha üst düzeyde kutlanan bir gündür. Bu sadece öğretmenlerimize verilen bir değer değil aslında ülkemizde eğitime verilen değeri ifade etmektedir. Eğitimimiz ne kadar kaliteli olursa öğrencilerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek onlara vatan sevgisini, millet sevgisini, insani değerleri, anne babaya saygıyı, büyüklere saygı, küçüklere sevgiyi ne kadar iyi öğretebilirsek insani anlamda önemli bir kazanım elde etmiş oluruz" dedi.

Konuşmaların ardından törende 2016-2017 eğitim-öğretim yılında emekli olan öğretmenlere Vali Tutulmaz tarafından "Hizmet Şeref Belgesi" takdim edildi.

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