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Afyonkarahisar’da “Çaya Geliyoruz” Projesi Devam Ediyor

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Afyonkarahisar’da “Çaya Geliyoruz” Projesi Devam Ediyor
Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Afyonkarahisar Gençlik Merkezi gönüllüleri "Çaya Geliyoruz" projesi kapsamında gençlerin...

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Afyonkarahisar Gençlik Merkezi gönüllüleri "Çaya Geliyoruz" projesi kapsamında gençlerin evine konuk olmaya başladı.

Gerçekleşen ziyarette Afyonkarahisar Gençlik Merkezi gönüllüleri ve liderleri üyelerin evlerini ziyaret edip, çay içerek sohbet ettiler. Proje ile ilgili yapılan değerlendirme de ise "Ziyaretlerimizde üyelerimizin gençlik merkezinden beklentilerini dinledik. Afyonkarahisar'ın soğuk gecelerinde sıcacık evleri ve gönüllerini bize açan gencimize Afyonkarahisar Gençlik Merkezi ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Her gencimize ulaşmayı şiar edinerek çıktığımız bu yolda çayımızı ve şekerimizi alarak bir gün ansız kapınız çalabilir ve gençlik merkezimizi karşınızda görebilirsiniz. Bu kapsamda Belli aralıklarla ev ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. Gençlerimizin dertlerini dinleyip sevinçlerine ortak olacağız" ifadelerine yer verildi.

Afyonkarahisar’da “Çaya Geliyoruz” Projesi Devam Ediyor

Afyonkarahisar’da “Çaya Geliyoruz” Projesi Devam Ediyor

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