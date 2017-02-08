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Afyonkarahisar’da Fetö’den 3 Kişi Tutuklandı

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Afyonkarahisar’da Fetö’den 3 Kişi Tutuklandı
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 12 kişiden 3'ü tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartı...

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 12 kişiden 3'ü tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İzmir, Ankara, Adana, Kütahya, Konya, Muğla ve Denizli'de haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 kişiden 19'u gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri biten 12 kişi bugün adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'sinden 3'ü tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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