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Afyonkarahisar’da Kar Yağışı

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Afyonkarahisar’da Kar Yağışı
Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışından dolayı Kütahya, Antalya, İzmir ve Uşak karayolları ulaşıma kapandı.

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışından dolayı Kütahya, Antalya, İzmir ve Uşak karayolları ulaşıma kapandı.

Kentte öğleden son başlayan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Olumsuz hava koşulları başta ulaşım olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan dolayı araç sürücüleri zor anlar yaşanırken, kara hazırlıksız yakalananlar ise yolda kaldı. Yağışı bağlı olarak görüş mesafesinin düştüğü karayollarında çok sayıda maddi hasarlı kazada meydana geldi. Kütahya, Antalya, İzmir ve Uşak karayollarının kardan dolayı trafiğe kapandığı Afyonkarahisar'da, özellikle TIR sürücüleri trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Özdilek rampasında çok sayıda TIR makas atma diye tabir edilen şekilde kayarak yolun kapanmasına neden oldu. Saat 21.00 itibariyle Afyonkarahisar Valiliği Kriz Koordinasyon Merkezi kararı TIR ve kamyonlarla birlikte zincirsiz otomobiller Özdilek Kavşağında polis tarafından durdurularak geçişlerine izi verilmedi. Yolda kalan sürücüler ise kendi imkanları ile rampayı çıkmaya çalışsalar da bir çoğunun bunda başarılı olamayarak geri döndüğü gözlendi.

Okullar 1 gün tatil

Öte yandan, Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamada yarın ilk ve orta dereceli okulların kent genelinde 1 gün tatil edildiği duyuruldu.

Kar yağışının yoğun bir şekilde devam ettiği kentte polis, jandarma, 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin alarma durumunda olduğu bildirildi.

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