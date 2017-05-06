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Afyonkarahisar’da, “Karayolu Trafik Haftası” Etkinlikleri

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Afyonkarahisar’da, “Karayolu Trafik Haftası” Etkinlikleri
Afyonkarahisar Valiliği tarafından "Karayolu Trafik Haftası" ilgili bir açıklama yapılarak, hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler ile ilgili bilgiler...

Afyonkarahisar Valiliği tarafından "Karayolu Trafik Haftası" ilgili bir açıklama yapılarak, hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler ile ilgili bilgiler verildi.

Karayolu Trafik Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere bir çok kamu kurum ve kuruluşunun çeşitli etkinlikler gerçekleştireceği aktarıldı. Açıklamada, "Günümüzde çok sayıda can kaybına ve yaralanmalara neden olan trafik kazalarının önlenmesi için toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir. Yasaların çıkarılması, kuralların konulması tek başına bir çözüm olamamaktadır. Bunlara uyacak olan yol kullanıcılarının da bunu benimsemesi ve bu yasa ve kurallara göre hayatını sürdürmesi gerekmektedir. İlimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların en aza indirilebilmesi amacıyla koordineli bir şekilde çalışmaktadırlar. Trafik güvenliğinin sağlanması, yalnızca bu işle sorumlu kurum ve kuruluşların gayretleri ile varılabilecek bir hedef değildir. Bu nedenle yayalar, sürücüler, yolcular gibi her kesimden insanın aynı duyarlılıkla hareket etmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın trafik bilincini arttırarak yol kullanıcılarının trafikte yaşadıkları sorunları azaltmak, maddi ve manevi kayıpların önüne geçmek amacıyla ülkemizde her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü" ve bu günü takip eden hafta da "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mevcut olan emniyet kemeri simülatör aracı ve alkol gözlüğü ile vatandaşlarımıza emniyet kemerinin önemi ve alkollü araç kullanmanın sürücüler üzerindeki etkileri hakkında uygulamalı eğitim verilecek ve kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla Karayolu Trafik Haftası Sergisi açılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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