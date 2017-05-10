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Afyonkarahisar’da “Karayolu Trafik Haftası” Etkinlikleri

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Afyonkarahisar’da “Karayolu Trafik Haftası” Etkinlikleri
Afyonkarahisar'da "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlar "alkol gözlüğü ve ters dönen simülasyon aracında kaza anını" test etti.

Afyonkarahisar'da "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlar "alkol gözlüğü ve ters dönen simülasyon aracında kaza anını" test etti. Test esnasında ilginç ve komik görüntüler ortaya çıktı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent meydanında Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı. Serginin açılışına Vali Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı Dr. Adem Uslu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdür Fahrettin Şen, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Gerçekleştirilen sergide emniyet kemeri simülatör aracı ve alkol gözlüğü ile vatandaşlara emniyet kemerinin önemi ve alkollü araç kullanmanın sürücüler üzerindeki olumsuz etkileri uygulamalı olarak gösterildi.

Emniyet kemeri simülatör aracı kullanımından sonra bir konuşma yapan Vali Yıldırım; "Kuralların hepsinin bir mantığı vardır, hiçbir kural insanları zora sokmak için onlara eziyet etmek için ortaya konulmuyor. Bunların hepsi insan sağlığı içindir. Bizler insanımızı kendilerine rağmen korumaya çalışıyoruz, ama gittikçe emniyet kemeri bilinci yayılıyor ve hep beraber görüyoruz bu olay bizler için sevindirici" dedi.

Alkol gözlüğünü kullanan vatandaşların sabit duran topa vuramamaları ya da kale yerine dışarıya atmaları komik bir o kadarda ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Gözlüğü kullanan bir vatandaşın ise deneyimini "gözlüğü takınca dünyam karardı" sözleri ile anlatması herkesi güldürdü.

Simülasyon aracına binen vatandaşlarda araçtan indikten sonra kaza anının nasıl olduğunu ve neler yaşadıklarını katılımcılar ile paylaştı.

Etkinlik Vali Yıldırım ve protokol üyelerinin sergiyi gezmesi ile sona erdi.

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