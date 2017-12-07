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Afyonkarahisar’da, Kudüs İçin Araç Konvoyu Oluşturuldu

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Afyonkarahisar’da, Kudüs İçin Araç Konvoyu Oluşturuldu
Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar şehir meydanında bir araya gelerek ABD ve İsrail'in Kudüs konusundaki tutumunu protesto etti.

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar şehir meydanında bir araya gelerek ABD ve İsrail'in Kudüs konusundaki tutumunu protesto etti.

Kent merkezinde Anıtpark önünde bir araya gelen grup üyeleri adına Anadolu Milli İrade Birliği temsilcisi Sevgi Akyol basın açıklaması yaptı. ABD ve İsrail'e yüklenen Akyol, "İlk kıblemiz Kudüs ile ilgili olarak hadsiz bir tasarruf ABD'yi ve İsrail'i hiç ummadıkları bir netice ile karşı karşıya bırakacağını hatırlatmak isteriz. Biz bırakın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını Tel Aviv'i İsrail'in başkenti olarak bile görmüyoruz. "Artık yeter" diyoruz, "Ayağa kalk Türkiye" diyoruz. "Kudüs İslam'ındır" diyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup üyeleri Türk bayrakları ile donattıkları araçları ile konvoy oluşturarak şehir turu attılar.

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