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Afyonkarahisar’da Minibüsçüler Tek Tip Kıyafet Uygulamasına Geçiyor

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Afyonkarahisar’da Minibüsçüler Tek Tip Kıyafet Uygulamasına Geçiyor
Afyonkarahisar AFSU Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Satılmış'ın öncülüğünde Ataköy Dolmuş Durağı'nda tek tip kıyafet uygulamasına geçildi.

Afyonkarahisar AFSU Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Satılmış'ın öncülüğünde Ataköy Dolmuş Durağı'nda tek tip kıyafet uygulamasına geçildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Satılmış, önümüzdeki eğitim-öğretim sezonu başına kadar tüm durakların tek tip kıyafet uygulamasına geçeceğini söyledi.

Pilot durak seçilen ve tek tip kıyafet uygulamasına geçen Ataköy Durağı'nda konuya ilişkin açıklamada bulanan AFSU Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Satılmış, kentte bulunan 361 minibüsçüyü tek tip kıyafet uygulamasına geçirmek için çalıştıklarını söyledi. Satılmış, "Pilot bölge olarak da Ataköy Durağını seçtik. Ataköy durağıyla başlayıp, bütün duraklarında bu uygulamayı hayata geçireceğinden inancımız tamdır. Bütün personelimizin temiz, bakımlı bir şekilde, kıyafetleri yerinde hepsinin tek tip olması için çalışıyoruz. Vatandaşlardan böyle bir talep gelmedi ancak, biz böyle bir uygulamanın uygun olacağını, hoş olacağını düşünerek böyle bir uygulamaya geçtik. Burada duraktaki arkadaşlarımızın a gayreti çok. Onlarda kılığına, kıyafetine önem veren insanlar. İnşallah saç, sakal tıraşı böyle ter temiz bir şekilde halkın önüne çıkmayı her zaman ilke haline getirmeyi düşünüyoruz. Diğer duraklarda büyük bir ihtimal inşallah yeni eğitim-öğretim sezonuna kadar, okullar açılana kadar hepsinin de geçmesini ümit ediyoruz" diye konuştu.

"Korsan servisle mücadele edeceğiz"

AFSU Ulaşım olarak birde öğrencilere yönelik abonman uygulamasında bulunarak korsan servislerle mücadele edeceklerini belirten Satılmış, "Bundan sonraki uygulamalarımız, öğrencilere dönük olacak. Okullar açılırken bir daha ki döneme öğrencilere yönelik; lise öğrencilerine yönelik, ilkokul öğrencilerine yönelik bir takım çalışmalarımız olacak. Çünkü servis araçlarına yönelen öğrenciler çok. Bilhassa ilkokul ve lise öğrencileri. Onlara yönelik bir çalışmamız olacak çünkü servisler olsun diğer toplu taşıma araçları olsun minibüsçülerin, otobüsçülerin ekmeğini almış oluyor. Korsanın da önüne geçmek için öğrencilere yönelik abonman kart, kombine kart bu tür şeyler düşünüyoruz. Bunları otobüslerde uygulamaya geçireceğiz ancak minibüslerle de bu tür çalışmayı yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Afyonkarahisar’da Minibüsçüler Tek Tip Kıyafet Uygulamasına Geçiyor

Afyonkarahisar’da Minibüsçüler Tek Tip Kıyafet Uygulamasına Geçiyor

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