Afyonkarahisar’da “Narko Sokak” Operasyonu Bilançosu

Yurt genelindeki 79 kent ile birlikte Afyonkarahisar'da da gerçekleştirilen "narko-sokak" operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken, ayrıca değişik türlerde...

Yurt genelindeki 79 kent ile birlikte Afyonkarahisar'da da gerçekleştirilen "narko-sokak" operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken, ayrıca değişik türlerde çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Operasyonla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, operasyonun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Türkiye geneli 79 ilde düzenlenen narkotik operasyonunda, ilimiz merkezinde de eş zamanlı olarak "uyuşturucu madde satışı ve ticareti" yaptıkları tespit edilen 10 şahsa yönelik eş zamanlı olarak operasyon yapılmıştır. Operasyon kapsamında 8 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramalarda ise 165,4 gram (gr) esrar, 51,6 gr kenevir tohumu, 48 adet exstasy uyuşturucu hap, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet çalıntı motosiklet, uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasına müteakip adli mercilere sevk edilecektir" ifadelerine yer verildi.