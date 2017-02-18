Afyonkarahisar’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Olay, Dumlupınar Mahallesi, Osman Atilla Caddesi üzerinde meydana geldi.

Afyonkarahisar'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Dumlupınar Mahallesi, Osman Atilla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden 2 grup arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir otomobil içerisinden diğer grubun üzerine ateş açıldı. Açılanla ateşle Murat B. (33) bacağından yaralandı. Ateş açan grup kullandıkları otomobille olay yerinden kaçtı. Yaralanan Murat B. ise çevredeki bir hususi otomobil ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ise çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerinde 3 mermi kovanı ile birlikte bir bıçak bulan ekipler ardından olayı gerçekleştiren şahısların peşine düştü. Şahısların kiralık bir otomobil ile kaçtıklarını belirleyen polis ekipleri araç üzerinde bulunan GPRS sistemi sayesinde kısa sürede aracı bularak içerisindeki zanlıları gözaltına aldı. Grubun üzerine ateş açan kişinin Y.K. isimli şahıs olduğu öğrenildi.

Hastanede tedavi alınan Murat B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.