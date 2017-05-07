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Afyonkarahisarda Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Afyonkarahisarda Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
Afyonkarahisar'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Afyonkarahisar-Konya Karayolu'nun 5. kilometresi, askari Havalimanı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gökçe Y.'nin kullandığı 03 EU 681 plakalı otomobil ile Hasan Hüseyin B.'nin kullandığı 35 V 2826 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 6 yaşındaki Sıla Yılmaz ağır yaralı olmak üzere Turan Türkmen Y. (13), Hasan Hüseyin B. (48), Yasin B., (17), Ayten A. (46) ve Şerife B. (49) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 yaşındaki Sıla Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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