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Afyonkarahisar’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Afyonkarahisar’da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsünün başında kask ve üzerinde dizlik, kolluk gibi koruyucu ekipmanlar olması kazazedenin ağır yaralanmasını engelledi.

Kaza, Emirdağ çevre yolunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada, Hamza A., idaresindeki 16 EB 591 motosiklet sürücüsü kavşakta, Ali Ç. yönetimindeki 15 NF 854 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Hamza A. olay yerinden yaklaşık 5 metre öteye savruldu. Hamza A.'ya ilk müdahaleyi jandarma ve yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Daha sonra yaralı olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamza A.'nın başında kask ve üzerinde dizlik ve kolluk gibi koruyucu ekipmanların olması kazayı hafif atlatmasını sağladı. Kazada Hamza A.'nın şoka girdiği gözlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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