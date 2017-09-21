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Afyonkarahisar’da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Afyonkarahisar’da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı ailende 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı ailende 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 70. kilometresi, Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada Süleyman Arık idaresindeki 20 V 6937 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan ve aynı ailende olan Cemile, Betül ve Eşe Arık yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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