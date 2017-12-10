Afyonkarahisar’da ’Yeniden Diriliş 15 Temmuz’ Gösterisi Sahnelendi

Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Öğrenci Konseyi işbirliğinde, İstanbul Sanat Topluluğu tarafından hazırlanan "Yeniden Diriliş...

Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Öğrenci Konseyi işbirliğinde, İstanbul Sanat Topluluğu tarafından hazırlanan "Yeniden Diriliş 15 Temmuz" gösterisi AKÜ Atatürk Kongre Merkezinde sahnelendi.

15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde sonrasında yaşanan olayların anlatıldığı mizansel gösteriye, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, İHH Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ertürk, AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Afyonkarahisar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Süleyman Kaya, Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cem Kasapoğlu, Veteriner Müdürü İsmail Atlı, akademisyenler ve Afyonkarahisar halkı ile üniversite öğrencileri katıldı. Paralel Devlet Yapılanmasına (PDY) vurgu yapılan ve darbe girişiminin öncesi verilen subliminal mesajlara dikkat çekilen gösteride, şehit olan 15 Temmuz kahramanları da unutulmadı. Özellikle Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir'in, darbenin seyrini değiştiren kahramanlığını anlatan gösteri izleyenleri duygulandırdı. 15 Temmuz acılarının tazelendiği ve bu tür olaylara karşı birlik mesajlarının verildiği gösteri ayakta alkışlandı.