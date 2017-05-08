Afyonkarahisar’daki Fetö’nün ’Mahrem İmam’ Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Afyonkarahisar'daki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk...

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Afyonkarahisar'daki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda yurt genelinde örgütün mahrem imam yapılanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonlar kapsamında Afyonkarahisar'da gözaltına alınan 14 mahrem yapı imamı ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 4 kişi olmak üzere toplamda 18 kişi adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında minibüsle adliyeye getirilen şahısların kelepçeler ile bir birlerine bağlı olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Şahısların savcılık sorgularının ardından akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.