  • BIST 93.833
  • Altın 141,365
  • Dolar 3,5683
  • Euro 3,8990
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 17 °C

Afyonkarahisar’daki Fetö’nün Mahrem İmam Yapılanması Operasyonu

» »
Afyonkarahisar’daki Fetö’nün Mahrem İmam Yapılanması Operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Afyonkarahisar'daki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 16'sı...

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Afyonkarahisar'daki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 16'sı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda yurt genelinde FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonlar kapsamında Afyonkarahisar'da gözaltına alınan 14 mahrem yapı imamı ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 4 kişi olmak üzere toplam 18 kişiden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ölen Oğlunun Üzerindeki Battaniyeyi Kaldırarak Son Kez Öpüp Sarıldı08 Mayıs 2017 Pazartesi 20:28
  • Silopi’de Toprağa Gömülü Mühimmat Ele Geçirildi08 Mayıs 2017 Pazartesi 20:18
  • Fetö Duruşmasında 1 Tahliye08 Mayıs 2017 Pazartesi 20:18
  • Suç Makineleri Son İşlerinde Kıskıvrak Yakalandı08 Mayıs 2017 Pazartesi 20:03
  • Hdp’li Konca Hakkında Yakalama Kararı08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:58
  • Hem İnşaatta Çalışıp Hem Futbol Oynayan Genç 3. Kattan Düşerek Öldü08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:43
  • Kayseri’de 2015’te Öldürülen Kadının Erkek Arkadaşı Tutuklandı08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:43
  • Berber Dükkanına Uyuşturucu Baskınında 2 Tutuklama08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:38
  • Şırnak’ta 5 Pkk’lı Teslim Oldu08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:23
  • Hastaneden Dönen Vatandaşın Evi Yandı08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti