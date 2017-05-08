Afyonkarahisar’daki Fetö’nün Mahrem İmam Yapılanması Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Afyonkarahisar'daki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 16'sı...

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Afyonkarahisar'daki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 16'sı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda yurt genelinde FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonlar kapsamında Afyonkarahisar'da gözaltına alınan 14 mahrem yapı imamı ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 4 kişi olmak üzere toplam 18 kişiden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.