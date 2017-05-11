  • BIST 95.927
  • Altın 140,511
  • Dolar 3,5779
  • Euro 3,8904
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Afyonkarahisar’daki Kazanın Ateşi Aydın’a Düştü

» »
Afyonkarahisar’daki Kazanın Ateşi Aydın’a Düştü
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında Ankara'ya giden Aydınlı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında Ankara'ya giden Aydınlı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu 75. kilometresi, Ballık Köyü kavşağında yakınlarında meydana geldi. Gökhan Binici idaresindeki 09 US 530 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde duran traktör römorkuna çarptı. Sabah erken saatlerde yaşanan kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri araç içerisinde bulunan Suat Ürküt'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar Necla Ürküt, Ulviye Ürküt, Görkem Binici ve sürücü Gökhan Binici'yi ise ambulanslar ile Sandıklı ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Necla ve Ulviye Ürküt'ün kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettikleri bildirildi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettikleri ifade edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü kaydedilirken, kaza yapan otomobilin Aydın'dan Ankara'ya gittiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Suat Ürküt'ün DSİ 21. Bölge Müdürlüğünde kaloriferci olarak görev yaptığı ifade edildi.

Afyonkarahisar’daki Kazanın Ateşi Aydın’a Düştü

Afyonkarahisar’daki Kazanın Ateşi Aydın’a Düştü

Afyonkarahisar’daki Kazanın Ateşi Aydın’a Düştü

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir’in Alışveriş Merkezleri Anneler Gününe Hazır11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Danışma Serdar Çilenmez: Devletimiz, Meslek Sahiplerinin Kendi Alanında İş Yapmasını İstiyor11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Refika Küçükçalık Ortaokulu’nda ‘Tübitak Bilim Fuarı’ Açıldı11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Erciyes Aş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: “Erciyes Uluslararası Alanda Bir Figür Haline Geldi”11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Erciyes Tıp Genetik Günleri Başladı11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Niğde Belediyesi Birçok Hizmeti Vatandaşa Ücretsiz Veriyor11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Niğde Belediyesi 20 Bin Adet Kandil Simidi Dağıttı11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Fetö Ev Ağabeyi Eski Polise 7.5 Yıl Hapis11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Başkan Dinçer’den Esnafa “Vergide Son Yapılandırma Fırsatını Kaçırmayın” Çağrısı11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Enfest Coşkusu Serik’te Yaşandı11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti