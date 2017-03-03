Afyonkarahisar’dan, Ecdada 6 Bin 951 Adet Mektup Yazıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı "Ecdada Mektup 15 Temmuz Şehitlerine" adlı proje kapsamında Afyonkarahisar'dan 6 bin 951 adet mektup yazıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı "Ecdada Mektup 15 Temmuz Şehitlerine" adlı proje kapsamında Afyonkarahisar'dan 6 bin 951 adet mektup yazıldı.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projenin Afyonkarahisar ile birlikte 81 ilde yürütüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, "15 Temmuz gecesi ülkeyi bir kaos ortamına sürüklemek, milletin egemenliğini elinden almak ve iradesini gasp etmek için kalkışılan hain darbe teşebbüsü yaşanmıştır. Canını millet için feda, bedenini de siper eden şehit ve gazilerimiz için Gençlik ve Spor Bakanlığı "Ecdada Mektup 15 Temmuz Şehitlerine" adlı projeyi 81 ilde başlattı. Proje 15 Ekim 2016-1 Mart 2017 tarihleri arasında yürütüldü. Gençlik merkezlerinin koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında ilimizde yaşayan gençlerin yazdıkları mektupların başvurusu için Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri okullarda, üniversitede yönlendirme, bilgilendirme çalışmaları yaptı. Projeye il genelindeki katılımın artması için Afyonkarahisar Gençlik Merkezi ile İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde proje yürütüldü."