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Afyonkarahisar’dan, Trump Ve İsrail’e Tepki

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Afyonkarahisar’dan, Trump Ve İsrail’e Tepki
Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları Platformu yaptıkları ortak basın açıklaması ile ABD'den yapılan Kudüs ile ilgili açıklamaları ve İsrail'in...

Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları Platformu yaptıkları ortak basın açıklaması ile ABD'den yapılan Kudüs ile ilgili açıklamaları ve İsrail'in Kudüs konusundaki tutumunu kınadı.

Kent merkezinde bir araya gelen platform üyesi STK'lar adına basın açıklamasını Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Abdullah Çelik yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in kanlı ortaklığı ve işgal planları devam ettiğini kaydeden Başkan Çelik, Siyonizm'in yeni kuklası Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarına ve Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. Başkan Çelik, "Kudüs'le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD'yi de İsrail'i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. Her geçen gün İslam coğrafyası küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrilmektedir. Dün kendini muasır medeniyetler seviyesinde gören Avrupa'nın merkezinde Bosna'da yaşanan soykırım hafızalarımızda taze iken Suriye'de her gün bir insanlık dramı yaşanmıştı. Arakan'da naklen soykırımlarda kimyasal silahlarla masum çocuklar ve kadınlar katledilirken; silahların kaynağı dünyanın kan emici vampirleri olan sömürgeci ülkeler arasında değişirken; ölenlerin hep savunmasız Müslümanlar olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Bir yandan gönül coğrafyamıza ölümler yağdırılırken bir yandan da kutsallarımız çiğnenip topraklarımıza el uzatılmaktadır. Hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak Siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs'ümüzü işgalci İsraillilerin Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır. Şimdi biz İslam ülkelerinden ve hükümetlerinden içi boş kınamalar ya da lanet okumalar değil, sahici yaptırımlar bekliyoruz. Hangi düşünce ve güç dengesi sizi Allah yolunda mücadele etmekten, Hakkı müdafaa etmekten alıkoyuyorsa bilin ki bu Allah'ın razı olduğu bir şey değildir. Bir gün ateş sizi çemberi içerisine almadan harekete geçiniz. Irk, meşrep ve mezhep farklığını bir kenara bırakıp siz ey Müslümanlar Allah yolunda birleşiniz" dedi.

Basın açıklaması esnasında eylemci grup sık sık İsrail ve ABD aleyhine de slogan attı.

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