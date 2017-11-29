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Ağabey başkana yakışır tabela

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Ağabey başkana yakışır tabela
Kırıkkale'de 4 dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan rahmetli Ağabey Pehlivanlı'nın ismine yakışır tabela belediye tarafından yaptırıldı

Kırıkkale'nin eski belediye başkanlarından Ağabey Pehlivanlı, 1972-1977-1984 ve 1987 yılları arasında 'belediye başkanlığı' görevinde bulunmuştu. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da, eski başkan rahmetli Pehlivanlı'ya büyük bir vefa örneği gösterdi.

Eski belediye başkanı Ağabey Pehlivanlı'nın islimine yakışır bir tabela yaptıran Başkan Mehmet Saygılı, "Kırıkkale'de 4 dönem belediye başkanlığı yapmış, meslek büyüğümüz Ağabey Pehlivanlı'ya yakışır bir tabela yaptırdık. O'nun hatırası bu şehirde her zaman yaşayacak. Kırıkkale'nin gelişmesinde büyük emekleri ve katkısı olan değerli büyüğümüzü Ağabey başkanımızı anıları ile yad ediyoruz. Allah mekanını cennet eylesin" dedi. İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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