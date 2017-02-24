  • BIST 88.299
  • Altın 144,695
  • Dolar 3,5770
  • Euro 3,7936
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

Ağabeyini Öldüren Sanığa 16 Yıl 8 Ay Hapis

» »
Ağabeyini Öldüren Sanığa 16 Yıl 8 Ay Hapis
Zonguldak'ta tutuklu sanık Tuğhan A.'ya, ağabeyinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Zonguldak'ta tutuklu sanık Tuğhan A.'ya, ağabeyinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık, ağabeyinin kız arkadaşını silahla yaraladığı gerekçesiyle de 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Tuğhan A., 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Olaydan sonra suçu üstlenen anne Nuray K. de tutuksuz yargılanmak üzere duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık, ağabeyinin ölümüne sebep olduğu için pişman olduğunu söyledi. Tuğhan A., "Bana ateş edilince ayağımdan vuruldum sandım. Korkuyla rastgele ateş etmiştim. Keşke böyle bir olay olmasaydı" dedi.

Mahkeme ise kardeşe yönelik kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edilen tutuklu sanığa, ağabeyini öldürmek suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ağabeyinin kız arkadaşı G.O.'yu yaralamak suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Olayda silah kullanması sebebiyle genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan verdiği 5 aylık hapis cezası için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Tutuksuz sanık anne Nuray K. hakkında ise ilk etapta olayı kendisinin işlediğini söylemesi nedeniyle suç üstlenmek suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ancak Nuray K.'nin suçu üstlenmesinin alt soyu kurtarmak için olduğu gerekçesiyle cezanın tamamen kaldırılmasına ve şahsi cezasızlık nedeniyle ceza verilmemesine karar verildi.

Olay günü

İddialara göre, olay 24 Kasım 2015 tarihinde Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde meydana geldi. 23 yaşındaki Ferdi A. ile kardeşi Tuğhan A. arasında tartışma yaşandı. Tuğhan A., olayda ağabeyi Ferdi A.'ya silahla ateş ederek ölümüne sebep oldu. Ferdi A.'nın kız arkadaşı olduğu iddia edilen G.O. ise tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Ağabeyini Öldüren Sanığa 16 Yıl 8 Ay Hapis

Ağabeyini Öldüren Sanığa 16 Yıl 8 Ay Hapis

Ağabeyini Öldüren Sanığa 16 Yıl 8 Ay Hapis

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ordu’da Gözaltına Alınan 5 Kişi Serbest24 Şubat 2017 Cuma 14:03
  • Ordu’da Zehir Tacirlerine Darbe24 Şubat 2017 Cuma 14:03
  • Yol Ortasında Arıza Yapan Otomobile Kamyon Çarptı: 3 Yaralı24 Şubat 2017 Cuma 14:03
  • Yaşlı Adamı Defalarca Bıçaklayıp Tekmelediler24 Şubat 2017 Cuma 13:58
  • Tombalacılar Uslanmıyor24 Şubat 2017 Cuma 13:53
  • Amasya Merkezli 7 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 10 Gözaltı24 Şubat 2017 Cuma 13:53
  • Şans Eseri Ölümden Döndü24 Şubat 2017 Cuma 13:53
  • Hakimden Mağdureye Nasihat: “Kendi Ayaklarının Üzerinde Durmayı Öğren”24 Şubat 2017 Cuma 13:53
  • Şüpheli Kasayı, Kokusu Ele Verdi24 Şubat 2017 Cuma 13:48
  • Kapı Komşusunu Öldüren Sanık Hakim Karşısında24 Şubat 2017 Cuma 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti