Ağabeyini Su Kuyusunda Ölü Buldu

Kırklareli'nde mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve psikolojik haplar kullandığı iddia edilen şahıs su kuyusunda ölü bulundu.

Kırklareli'nde mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve psikolojik haplar kullandığı iddia edilen şahıs su kuyusunda ölü bulundu.

Olay Kırklareli'nin Babaeski İlçesine bağlı Karahalil Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ö. isimli şahsı evinden 750 metre uzaklıkta bulunan bahçesine gitti. Uzun süre A.Ö.'den haber alınamayınca R.Ö. isimli şahıs bahçeye ağabeyi A.Ö.'ye bakmaya gitti. Bahçede ağabeyini arayan R.Ö. isimli vatandaş, bahçesine sınırı bulunan ağabeyi A.Ö.'nün su kuyusundaki cansız bedeni ile karşılaştı. Bunun üzerine köye gelen Jandarma ekipleri tarafından, su kuyusunda ölü bulunan şahsın akrabaları ile yapılan görüşmede A.Ö.'nün mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü ve haplar kullandığı tespit edildi. Kuyudan çıkarılan şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.