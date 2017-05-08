Ağaç Parçalarından Yaptığı Süslerle Yarışmada Birinci Oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mobilya iç mekan tasarımı öğretmeni Hamit Oktay Fennibay, atıl durumda olan ağaç parçalarını işleyerek süs eşyası...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mobilya iç mekan tasarımı öğretmeni Hamit Oktay Fennibay, atıl durumda olan ağaç parçalarını işleyerek süs eşyası haline getiriyor. Avrupa'da girdiği bir yarışmada eserleriyle birinci olan Fennibay, yaptığı birbirinden ilginç tasarımları Cehennemağzı mağaraları önünde sergiliyor.

Kdz. Ereğli Teknik ve endüstri Meslek Lisesi'nin Ağaç İşleri Bölümü'nde öğretmenlik yapan Hamit Oktay Fennibay kurumuş ve hurdaya çıkmış odun parçalarına çeşitli şekiller vererek mumluk, saksı, vazo, heykel, çerçeve gibi birbirinden ilginç süs eşyaları ortaya çıkartıyor. Ağaçlarla eğleşerek çok güzel zaman geçirdiğini ve ortaya çıkan eserlerin de kendisini mutlu ettiğini anlatan Fennibay amacının bu işi daha fazla kişiye öğreterek yaymak olduğunu söyledi.

Avrupa'da daha önce katıldığı bir yarışmada Türkiye adına birincilik kazandığını dile getiren Fennibay şunları söyledi: "Mobilya iç mekân tasarımı öğretmeniyim, 1993'ten beri Ereğli'deyim. Dersimin dışında, boş vakitlerimde burada kurumuş, ömrünü tamamlamış ağaçları işleyerek, çalışmalarda bulunuyorum. Çok zevkli bir çalışma. Bu iş benim ata mesleğim, farklı çalışmaları görünce "Ben de acaba bunları yapabilir miyim?" diye düşündüm. Benim amacım sadece bunları yapmak değil bu işi Türkiye'ye yaymak. Ereğli bu işte bir merkez olsun istiyorum. Öğrenmek isteyenler için ileride bir organizasyon yaparak, herkese bu işi öğretmek isterim. Bu konuda becerisi olan herkese bu işi öğretmek yine amaçlarım arasında. Ben ağaçlarla eğleşerek, vaktin nasıl geçtiğini bile anlamadan ürünlerimi tasarlıyorum. Değişik parçalar var, bu parçaların hemen hemen yüzde yüze yakınını ömrünü tamamlamış ağaçlardan yapıyoruz. Bir parktaki kuruyan ağaç, dal ya da ormanda kuruyan bir ağaç olabilir, arkadaşlarım bana getiriyor bu ağaçları. Bende parçalarımı değişik değişik üretiyorum. Parçalar tasarım yaparken şekilleniyor ve hemen olmuyor. Bir sene de iki senede biten parçalar olduğu gibi bir ay ya da bir günde biten parçalar da var. Malzemeye göre ya da parçaya göre süresi değişiyor. Ben bu konuda yurtdışına da gittim, orada da gördüm ve takip ediyorum. Kanada'da Amerika'da İngiltere'de. Özellikle İngilizler merkez konumunda, herkes garajlarında yapıyor, çoluğu, çocuğu, kızı, kadını, yaşlısı herkes bunlarla uğraşıyor. Onlara bizlerde gıptayla bakarak, acaba biz de ülkemizde bunları yapabilir miyiz diye düşünüyoruz" dedi.

Avrupa'da arkadaşları ile birlikte hazırladığı meyvelik projesinin birincilik kazandığını anlatan Fennibay, isteyen herkese bu sanatı öğretebileceğini ifade etti.