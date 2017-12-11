Ağaç Sevgisi Çınarın Üzerine Lokanta Kurdurdu

Kayseri'de bir işletme sahibinin 35 yıllık çınar ağacını koruyarak, ağacın üzerine kurduğu lokanta görenlerin dikkatini çekiyor.

Kayseri'de bir işletme sahibinin 35 yıllık çınar ağacını koruyarak, ağacın üzerine kurduğu lokanta görenlerin dikkatini çekiyor.

Argıncık Mahallesi'nde bulunan bir lokanta görenlerin dikkatini çekiyor. Lokantanın çatısından çıkan çınar ağacı, ilginç bir görüntü oluşturdu. Ağacın gövdesi ve kökü lokantanın içerisinde bulunuyor. İsmi de Çınaraltı olan bu lokantada müşteriler, çınar ağacının altında yemek yemenin tadını çıkarıyor.

Ağaç sevgisinin farklı bir şey olduğunu kaydeden işletme sahibi Mehmet Buçukoğlu, "Bu çınar 35 yıllık. Ağaç sevgisi farklı bir şey; hem karnımızı doyuralım hem de uygun bir şey olsun diyerek böyle yaptık. Güzel bir şekilde ağacı koruyarak mükemmel bir mekan ortaya çıktı" diye konuştu.