  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Ağaçlık Alanda Tüfekle Vurulmuş 2 Kişi Bulundu

» »
Ağaçlık Alanda Tüfekle Vurulmuş 2 Kişi Bulundu
Elazığ'da ağaçlık bir alan içerisinde tüfekle vurularak yaralandığı belirlenen 2 şahıs ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da ağaçlık bir alan içerisinde tüfekle vurularak yaralandığı belirlenen 2 şahıs ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Aksaray Mahallesi Sadibaba sokağının arka kısmında bulunan Şor-Şor deresinin geçtiği ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağlık ve polis ekiplerine ağaçlık alanda 2 yaralanın bulunduğu bilgisi geldi. Olay yerine ambulanslarla birlikte çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, tüfekle ateş edilmesi sonucu ayakları ve vücutlarına saçmalar isabet eden yaralılar Hakan B. ve Yahya F'yi buldu. Ağaçlık alandan taşınarak ambulanslara alınan yaralılar Fırat Üniversitesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, sokak üzerinde ve ağaçlık alanda araştırma yaptı. Olay yerinde yapılan çalışmada tüfek bulunamazken, yaralıların nasıl vurulduğu ile ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi.

Polisin şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için başlattığı soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağaçlık Alanda Tüfekle Vurulmuş 2 Kişi Bulundu04 Şubat 2017 Cumartesi 18:48
  • Tatvan’da 3.5 Büyüklüğünde Deprem04 Şubat 2017 Cumartesi 18:43
  • Genç Anneden İki Gündür Haber Alınamıyor04 Şubat 2017 Cumartesi 18:28
  • Osman Gazi Köprüsü’nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı04 Şubat 2017 Cumartesi 18:13
  • Kazada Ölen Bilay Öğretmen Ağlattı04 Şubat 2017 Cumartesi 18:08
  • Kadıköy’de ‘Hayır’ Bildirisi Dağıtan Grupla Polis Arasında Gerginlik04 Şubat 2017 Cumartesi 18:03
  • Emniyetten Kaçak Sigara Operasyonu04 Şubat 2017 Cumartesi 18:03
  • Akaryakıt Hırsızı, Suç Makinesi Çıktı04 Şubat 2017 Cumartesi 17:28
  • Sivil Polis Sürücüye 3 Ceza Kesti04 Şubat 2017 Cumartesi 17:18
  • Böyle Baba Görülmedi04 Şubat 2017 Cumartesi 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti