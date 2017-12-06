Ağaçtan Düşüp Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Alanlı köyü Dereyeri mevkiinde meydana geldi. Ramazan Bozdoğan (57), zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. Sarp bir bölgede olan ağaçtan düşen Bozdoğan yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan Bozdoğan'ın cesedi, uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden çıkarılarak Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.