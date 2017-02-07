'Ağalık için değil, hizmet için varız'

Samsun'da karla mücadelede başarısızlığı ile eleştirilen ve vatandaşa twiter'dan 'Milletin parasını har vurup harman savuramam' sözleri ile fırça atan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, "Biz hizmet için varız, ağalık yapmak için değil" dedi

Samsun'da 5 gün boyunca süren ve hayatı durma noktasına getiren kar yağışında karla mücadelede başarısız olduğu için eleştirilen ve vatandaşa sosyal medya hesabından 'Milletin parasını har vurup harman savurmam şeklinde sözleri fırça atan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Vezirköprü’ye bağlı köylerde incelemelerde bulundu. Soğucak, Arıca, Kızılcakoru ve Çekalan mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, “Biz sizlere hizmet etmek için varız, ağalık yapmak için değil. Hiçbir şeyi kestirip atmıyoruz. Her türlü eleştiriyi ince eleyip sık dokuyoruz ve hizmete dönüştürüyoruz” dedi.

Başkan Yılmaz’ın Vezirköprü’de yaptığı incelemelere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turan Çakır, Samsun Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve Vezirköprü Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

19 Mayıs ruhu aranıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun Tütün İskelesi'ne çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin ruhunu kent merkezinde yaşatmak için proje yarışması başlattı. Yarışma kapsamında Panorama 1919 Müzesi, 15 Temmuz Çok amaçlı Salonu, Cumhuriyet Meydanı ve Onur Anıtı’nı da içine alan güzergahla ilgili görüşleri almaya başlattı. Şehir plancıları ve akademisyenlerin katılacağı yarışma, Haziran ayında sona erecek.

Kentsel tasarım proje yarışmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “ Koridoru artık Kurtuluş Savaşı ve o yılların tarihi misyonuna yakışır şehir mobilyalarıyla, tesislerle donatmayı ve tesislere yeni kimlikler kazandırmayı konuşurken, kentsel tasarım fikri bir tasarım proje yarışması haline dönüştü. Bu proje de amaç, istiklal ruhu ve kurtuluş mücadelesinin tarihi misyonuyla bütünleşen şehir merkezindeki alanı bu bağlamıyla giydirme, donatma, tesis etmeyi amaçlıyor.” dedi.