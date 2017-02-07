  • BIST 87.386
  • Altın 148,807
  • Dolar 3,7536
  • Euro 4,0006
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 11 °C
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle

'Ağalık için değil, hizmet için varız'

»
'Ağalık için değil, hizmet için varız'
Samsun'da karla mücadelede başarısızlığı ile eleştirilen ve vatandaşa twiter'dan 'Milletin parasını har vurup harman savuramam' sözleri ile fırça atan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, "Biz hizmet için varız, ağalık yapmak için değil" dedi

Samsun'da 5 gün boyunca süren ve hayatı durma noktasına getiren kar yağışında karla mücadelede başarısız olduğu için eleştirilen ve vatandaşa sosyal medya hesabından 'Milletin parasını har vurup harman savurmam şeklinde sözleri fırça atan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Vezirköprü’ye bağlı köylerde incelemelerde bulundu. Soğucak, Arıca, Kızılcakoru ve Çekalan mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, “Biz sizlere hizmet etmek için varız, ağalık yapmak için değil. Hiçbir şeyi kestirip atmıyoruz. Her türlü eleştiriyi ince eleyip sık dokuyoruz ve hizmete dönüştürüyoruz” dedi.

Başkan Yılmaz’ın Vezirköprü’de yaptığı incelemelere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turan Çakır, Samsun Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve Vezirköprü Belediye Meclis Üyeleri katıldı. 

yilmaz-(2).jpg

19 Mayıs ruhu aranıyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun Tütün İskelesi'ne çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin ruhunu kent merkezinde yaşatmak için proje yarışması başlattı. Yarışma kapsamında Panorama 1919 Müzesi, 15 Temmuz Çok amaçlı Salonu, Cumhuriyet Meydanı ve Onur Anıtı’nı da içine alan güzergahla ilgili görüşleri almaya başlattı. Şehir plancıları ve akademisyenlerin katılacağı yarışma, Haziran ayında sona erecek.

Kentsel tasarım proje yarışmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “ Koridoru artık Kurtuluş Savaşı ve o yılların tarihi misyonuna yakışır şehir mobilyalarıyla, tesislerle donatmayı ve tesislere yeni kimlikler kazandırmayı konuşurken, kentsel tasarım fikri bir tasarım proje yarışması haline dönüştü. Bu proje de amaç, istiklal ruhu ve kurtuluş mücadelesinin tarihi misyonuyla bütünleşen şehir merkezindeki alanı bu bağlamıyla giydirme, donatma, tesis etmeyi amaçlıyor.” dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var06 Şubat 2017 Pazartesi 10:00
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI06 Şubat 2017 Pazartesi 10:00
  • Delta sakinleri AİHM'e gitmeye hazırlanıyor05 Şubat 2017 Pazar 20:36
  • Raylı Çarşamba’ya kadar uzayacak05 Şubat 2017 Pazar 20:20
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI04 Şubat 2017 Cumartesi 08:00
  • Valilik 'Lodos' uyarısı yaptı03 Şubat 2017 Cuma 19:15
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU03 Şubat 2017 Cuma 09:00
  • Arsa satan 'spekülatörler' kamuoyu oluşturuyor03 Şubat 2017 Cuma 07:30
  • Samsun'da yaban hayvanları unutulmadı02 Şubat 2017 Perşembe 17:48
  • Canik'ten muhacirlere 'Kardeş Eli'02 Şubat 2017 Perşembe 17:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti