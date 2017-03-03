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Ağaoğlu’na Sürpriz Doğum Günü

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Ağaoğlu’na Sürpriz Doğum Günü
Uludağ'da kızı Sena Ağaoğlu'nun kına gecesi öncesi Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu'na sürpriz doğum günü düzenlendi.

Uludağ'da kızı Sena Ağaoğlu'nun kına gecesi öncesi Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu'na sürpriz doğum günü düzenlendi. Kendisi için hazırlanan videoda annesini izlerken gözyaşlarını tutamayan Ali Ağaoğlu, daha sonra erkekler için düzenlenen eğlencede horon tepti.

Geçtiğimiz aylarda Çırağan Sarayı'nda yapılan düğün töreniyle dünya evine giren Ağaoğlu Yönetim Şirketler Grubu Yönetim Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun kızı Sena Ağaoğlu ve Bursalı iş adamı Koray Kırcal'ın Uludağ'daki kına gecesi sürpriz partiye ev sahipliği yaptı. Ağaoğlu My Mount Otelde 2 bine yakın akrabası için ikinci düğün organizasyonu gerçekleştiren Ali Ağaoğlu'na kayak pistinde kayak ve snowboard öğretmenleri tarafından meşaleli ve pankartlı görsel bir şölen düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan şovun sonunda konuşan Ağaoğlu, "Benim için çok farklı oldu. Çok sevdiğim kayak hocaları gerçekten sürpriz yapmışlar, çok teşekkür ederim. Dağın asıl emekçileri onlar. Bu ikinci düğünü tamamen Ağaoğlu akrabaları ile birlikte yapacağız. Asıl düğünü 24 Aralık'ta yapmıştık. Maalesef mekandan dolayı hiçbir akrabamı çağıramamıştım. Şimdi ise onlarla 2 gün 2 gece ikinci düğünü yapacağız. Damadım Koray müebbete mahkum oldu. Çift dikiş nikah yapmış olduk. Daha da kurtuluş yok demektir" dedi.

Daha sonra kına gecesinin düzenleneceği salonda kendisi için hazırlanan pastayı kesen Ali Ağaoğlu, hazırlanan videoda annesinin kendisi için söyledikleri cümlelerde gözleri doldu. Kaç yaşına girdiniz sorusuna 22 diye cevap veren Ağaoğlu, "Sevildiğimi biliyordum. Ama bu duygu daha farklı bir şey. Babamı kaybettim. Annem benim tek varlığım" derken tekrar gözyaşlarına hakim olamadı.

Daha sonra Ali Ağaoğlu ilerleyen saatlerde akrabalarıyla beraber horon tepti.

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