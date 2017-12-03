Ağaran Şelalesi’ndeki Bir Tesiste Yangın

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi çevresindeki bir tesiste çıkan yangında, tesiste büyük çapta maddi hasar oluştu.

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi çevresindeki bir tesiste çıkan yangında, tesiste büyük çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 04.00'te meydana geldi. Tesisin ahşap yapıya sahip olması yangını kısa sürede büyüttü. Çayeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sabah saatlerine kadar devam etti ve yangın söndürüldü.

Yanan tesis Çayeli ilçe merkezinden 20 kilometre uzaklıkta bulunan, son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı olan Ağaran Şelalesi'nin çevresinde yapılan ilk tesisti. Yangın sonrası can kaybı yaşanmazken, tesiste büyük çapta hasar oluştu.