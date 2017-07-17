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Agc Basın Ödülleri Komisyonu Adü’de Toplandı

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Agc Basın Ödülleri Komisyonu Adü’de Toplandı
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Basın Ödülleri töreninde ödüle layık görülenleri belirlemek üzere 14 kişiden...

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Basın Ödülleri töreninde ödüle layık görülenleri belirlemek üzere 14 kişiden oluşan Ödül Komisyonu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesinde toplandı.

Bu yıl 24 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30 da ADÜ Kongre Merkezinde düzenlenecek törenin Ödül Komisyonunda Genel Sekreter V. ve aynı zamanda İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halim Esen, Doç. Dr. Hatice Hale Bozkurt, Yrd. Doç. Dr. Behiç Alp Aytekin, Yrd. Doç. Dr. Hicabi Arslan, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özgür Seçim, Arş. Gör. Ali Emre Dingil, Uzm. Onur Tatar, komisyonun gazeteci temsilcileri ise AGC Yönetim Kurulu adına AGC Başkanı Semra Şener, Söke Şube Başkanı Ali Esmer, Nazilli Şube Başkanı Metin Özden, Yeni Asır Gazetesi Aydın İl Temsilcisi İhsan Karataş, Yeni Kıroba Gazetesi İmtiyaz Sahibi Recep Başkar, Hedef Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Atila Karpınar, Ses Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Akgül yer alıyor.

Temmuz ayında düzenlenecek ödül töreninde 2016 yılıyla ilgili 11 dalda basın ödülleri verilecek. Bu kategoriler ise şöyle sıralanıyor: 1- Yılın haberi, 2- Yılın haber fotoğrafı, 3- Yılın spor haberi, 4- Yılın spor fotoğrafı, 5- Yılın inceleme araştırma röportajı, 6- Yılın köşe yazısı, 7- Yılın internet haber sitesi, 8- Yılın radyo programı, 9- Yılın TV programı, 10- AGC Teşvik ödülü, 11- AGC Özel ödülü

Agc Basın Ödülleri Komisyonu Adü’de Toplandı

Agc Basın Ödülleri Komisyonu Adü’de Toplandı

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