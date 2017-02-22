Agd Afyonkarahisar Şubesi, Erbakan Hocayı Anacak

Anadolu Gençlik Derneği Afyonkarahisar Şubesi, 54. hükümet Başbakanı ve Milli Görüş Hareketi'nin Lideri Prof.

Anadolu Gençlik Derneği Afyonkarahisar Şubesi, 54. hükümet Başbakanı ve Milli Görüş Hareketi'nin Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 6. yılı münasebetiyle "Erbakan'ı anlamak" konulu bir konferans düzenleyecek.

Konferansla ilgili yazılı bir açıklama yapan şube Başkanı Mücahit Arslan, Erbakan'ın ölümünün sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti. Arslan, "Gençlik Derneği olarak Erbakan Haftası münasebetiyle tüm Türkiye Geneli anma programları tertip ediliyor. Şube olarak biz de her yıl olduğu gibi Erbakan hocamızı okunan hatimler, salon programları ve konferanslar ile yad edeceğiz. Afyonkarahisar merkez ve tüm ilçelerimizde bu programları tertip etmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Etkinliğimiz Afyon Lisesi konferans salonunda yapılacaktır. Konferans Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayacak. Konuşmacı olarak Milli Gazete Ankara Temsilcisi, yazar, aynı zamanda Erbakan hocamızın basın danışmanı olan Mustafa Yılmaz verecektir. Konferansımız 27 Şubat Pazartesi yapılacaktır."