Agd’den ‘Abd’ye Tepki

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Üniversite Komisyonu üyeleri, düzenledikleri basın toplantısı ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs açıklamalarına tepki...

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Üniversite Komisyonu üyeleri, düzenledikleri basın toplantısı ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs açıklamalarına tepki gösterdi.

Cuma namazına müteakip Üniversite Camii önünde basın açıklaması düzenleyen AGD üniversite Komisyonu Üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Burada bir açıklama yapan AGD Üniversite Komisyon Başkanı İsrafil Sevinçhan, "ABD ve İsrail'in kanlı ortaklığı ve işgal planları evam ediyor. 2003'de ABD dışişleri bakanı tarafından Orta Doğu'da 22 ülke dönüşüme uğrayacak söylemi harap olunca onca ülkeden sonra 2017'de başkent değiştirme noktasına gelmiştir. Siyonizm taşeronu Trump, Filistin'in başkenti olarak tanıyacaklarına ve Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunmuştur. Kudüs ile ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD'yide İsrail'i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. ABD, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Libya'ya, Yemen'e bütün dünyaya katliam yayan seri bir katildir. ABD kendi kıtasından çıkıp Orta Doğu'da işgalci İsrail'in planlarına öncü kuvvet olarak zemin hazırlamaktadır. Bu çıkış aynı aynı zamanda ABD'nin bu plandaki yerini alenen ayyuka çıkarmaktadır. Bu plan bölgemizi ve insanlığı tehdit eden, Irak'ı parçalayan, Suriyelileri mülteci hale getiren, bür ucu Türkiye'mize dayanan Siyonizm planıdır. Kudüs meselesi bu plandan gayrı bir mesele değildir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin aldığı bu kararın sadece Müslümanları değil, vicdanı olan her insanı ilgilendirdiğini belirten Sevinçhan, "ABD'nin aldığı bu karar sadece Müslümanları ilgilendiren bir karar değil, vicdan sahibi olan her insanı ilgilendiren bir karardır. ABD burada insanlığa karşı da bir suç işlemektedir. Çünkü bir milletin ve devletin sınırları içerisinde başka bir devlet adına temsilcilik açma gibi bir işgal girişiminde bulunmuştur. Elindeki kara propaganda gücü ile İslam'ı ve Müslümanları terörle özdeşleştirmeye çalışan ABD'nin sadece dünya silah ticaretindeki liderliği ile dahi terörün yuvası olduğu tescillidir" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından "Kahrol ABD, işbirlikçi İsrail" diye slogan atan üyeler, daha sonra alandan ayrıldı.