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Agd’den Trump’a Tepki

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Agd’den Trump’a Tepki
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardında yurtta ve dünyada tepkiler devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardında yurtta ve dünyada tepkiler devam ediyor.

Öğle namazı çıkışında Eskişehir Çarşı Camii önünde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından protesto gösterisi ve basın açıklaması düzenlendi. Gösteriye bazı sivil toplum örgütleri yöneticileri ile bir çok vatandaş katıldı. Yaptığı açıklamada; ABD ve İsrail'in kanlı ortaklığının ve işgal planlarının devam ettiğini söyleyen AGD Eskişehir İl Şube Başkanı Muhammed Mücahit Demiralp, "ABD, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Libya'ya İslam coğrafyasını kana boyayan seri bir katildir. Aynı ABD'nin siyonist işgalin ilk günlerinden beri terör şebekesi İsrail'i kanatları altına aldığını herkes görüyor. Elindeki kirli propaganda gücü ile İslam'ı ve Müslümanları terörle özdeşleştirmeye çalışan ABD'nin gerçekte kendisi tüm dünyadaki terör olaylarının müsebbibidir. Bir yerde masum sivillerin hedef alındığı saldırılar varsa, tetiği çeken hangi örgüt olursa olsun arkasındaki azmettiriciler ABD ve İsrail'dir" ifadelerini kullandı.

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