AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı, referandum çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerekliliğini anlatan AK Partili Kılıç, "Ağır bedeller ödedik" dedi

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı, referandum çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Hürriyet Caddesi esnaflarını ziyaret eden AK Parti İl Teşkilatı, hem referandum süreci için destek istedi hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı. Esnaf ziyaretlerinde Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Bahadır Kılıç, Teşkilat Başkanı Turan Duruyürek, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Hüseyin Ceylan, İl Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmazer, Belediye Meclis Üyesi Osman Hasgül, Merkez İlçe Ekonomi İşler Başkanı Yavuz Köksal ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Battaloğlu’nun katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerekliliğini anlatan AK Partili Kılıç, "Yönetimde çift başlılığın oradan kaldırılması için yeni bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle anayasa değişikliğine gidilme gerekliliği doğmuştur. Siyasi krizlerden doğan sonuçlar herkesin hafızalarındadır. Türkiye bu krizlerden dolayı çok kaybetti. Türkiye, çatışmacı sistemin, güçler arasındaki bölünmenin sonucu olarak çok ağır bedeller ödedi ve bu ağır bedeller hala uzun bir şekilde Türkiye'de etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin bir beka sorunu yaşadığı dönemde, çok istikrarlı bir siyasal yönetime ihtiyaç var. Bunun için bu anayasa değişikliğine ihtiyacı vardı. Bunun da vakti tam şimdidir" dedi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE