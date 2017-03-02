  • BIST 89.934
  • Altın 147,566
  • Dolar 3,7096
  • Euro 3,9018
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 11 °C

'Ağır bedeller ödedik'

»
'Ağır bedeller ödedik'
AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı, referandum çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerekliliğini anlatan AK Partili Kılıç, "Ağır bedeller ödedik" dedi

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı, referandum çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Hürriyet Caddesi esnaflarını ziyaret eden AK Parti İl Teşkilatı, hem referandum süreci için destek istedi hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı. Esnaf ziyaretlerinde Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Bahadır Kılıç, Teşkilat Başkanı Turan Duruyürek, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Hüseyin Ceylan, İl Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmazer, Belediye Meclis Üyesi Osman Hasgül, Merkez İlçe Ekonomi İşler Başkanı Yavuz Köksal ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Battaloğlu’nun katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerekliliğini anlatan AK Partili Kılıç, "Yönetimde çift başlılığın oradan kaldırılması için yeni bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle anayasa değişikliğine gidilme gerekliliği doğmuştur. Siyasi krizlerden doğan sonuçlar herkesin hafızalarındadır. Türkiye bu krizlerden dolayı çok kaybetti. Türkiye, çatışmacı sistemin, güçler arasındaki bölünmenin sonucu olarak çok ağır bedeller ödedi ve bu ağır bedeller hala uzun bir şekilde Türkiye'de etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin bir beka sorunu yaşadığı dönemde, çok istikrarlı bir siyasal yönetime ihtiyaç var. Bunun için bu anayasa değişikliğine ihtiyacı vardı. Bunun da vakti tam şimdidir" dedi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Söz de, karar da milletin'01 Mart 2017 Çarşamba 20:37
  • Hayır konvoyu Kırıkkale'de01 Mart 2017 Çarşamba 20:15
  • Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor01 Mart 2017 Çarşamba 20:11
  • KARAASLAN: SAMSUN BÜYÜK DESTEK VERECEK01 Mart 2017 Çarşamba 20:09
  • Gelişim güçlü hükümetle olur01 Mart 2017 Çarşamba 20:05
  • 'Genç vekillerimiz olacak'01 Mart 2017 Çarşamba 20:02
  • SADEF ünlü ilahiyatçıyı ağırladı01 Mart 2017 Çarşamba 19:58
  • Kaymakam Karadeniz, Kastamonu'ya vali oldu01 Mart 2017 Çarşamba 19:56
  • Akgül: 'Bir kamyon çakıl davası değil'01 Mart 2017 Çarşamba 19:33
  • Gülsan Sanayi'den Erdoğan'a mektup01 Mart 2017 Çarşamba 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti