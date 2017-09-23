Ağır diyetlerin sonuçları da ağır

Vitamin eksikliğinin kadınlarda saç dökülmesindeki en büyük etkenlerden olduğunu belirten OMÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Şentürk, "Ağır diyetlerden sonra kadınlarda ciddi saç dökülmeleri olabiliyor" dedi.

Kadınlarda saç dökülmesi ve tedavi yöntemlerini anlatan Prof. Dr. Nilgün Şentürk, saç dökülmesinin en büyük nedenlerinden birinin vitamin eksikliği olduğunu belirtti. Özellikle demir eksikliği olan kadınlarda saç dökülmesinin görüldüğünü kaydeden Şentürk, kan değerleri normal olsa bile demir depolarının saç dökülmesine neden olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Nilgün Şentürk yaptığı konuşmada, "Saç dökülmesi hem kadınlarda hem de erkeklerde sıkça karşılaşılan bir durum. Saç dökülmesi her iki cinste de farklı sebeplerden karşımıza çıkıyor. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki kadınlarda; genetik ve hormonal faktörler, beslenmeyle ilgili eksiklikler, ağır diyetler, geçirilmiş ciddi hastalıklar, kullanılan bazı ilaçlar veya ilaçların kullanılması oldukça şiddetli saç dökülmelerine neden olabiliyor. Saç dökülmesi şikayeti olan bir kadın hastanın ayrıntılı olarak muayene edilerek gerekli tetkiklerin yapılması gerekiyor. Teşhise göre de tedavi yöntemi belirlenmesi lazım. Saç dökülmesi şikayeti ile gelen bir hastada eğer hormonal ve kan yapımında bazı eksik maddeleri saptıyorsak öncelikle bunları tedavi ediyoruz. Bunun dışında saç büyümesini hızlandıran lokal olarak uygulanan bazı ilaçları tedaviye ekleyebiliyoruz. Bilimsel olarak kanıtlanmamakla birlikte prp mezoterapi gibi yöntemler bazı seçilmiş hastalarda oldukça etkili olabiliyor" dedi.

PROTEİN EKSİKLİĞİ

EN BÜYÜK ETKEN

Demir eksikliği olan kadınlarda saç dökülmesinin sık görüldüğünü söyleyen Şentürk, "Saç dökülmesi demir eksikliği olan kadınlarda sık görülen bir problem. Demir eksikliği; demir içerikli gıdalarla, güneşe çıkmayla ya da bir takım ilaçlarla giderilebilir. Çok ağır diyetlerden kaçınmak lazım. Çünkü protein eksikliği saçların dökülmesinde önemli bir rol oynuyor. Ağır diyetlerden sonra kadınlarda ciddi saç dökülmeleri olabiliyor. Ateşli hastalıklar, ciddi ameliyatlar, sıkıntı stresli durumlardan 3-4 ay sonra ciddi saç dökülmesi gözlenebiliyor" şeklinde konuştu.