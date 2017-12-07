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Agit 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı

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Agit 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı
VİYANA (İHA) – ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Ukrayna krizinde yürüttüğü gözlem misyonuna...

VİYANA (İHA) – ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Ukrayna krizinde yürüttüğü gözlem misyonuna destek verdiklerini belirterek, 2017'de bir önceki yıla oranla bu bölgede çok daha fazla insanın hayatını yitirdiğini söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 24. Bakanlar Konseyi toplantısı açılışında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Ukrayna krizinde yürüttüğü gözlem misyonuna destek verdiklerini belirterek, 2017'de bir önceki yıla oranla bu bölgede çok daha fazla insanın hayatını yitirdiğini söyledi. Tillerson, "Ukrayna'nın doğusunda yaşanan şiddetten Rusya sorumlu. Rusya, hükümet karşıtlarını silahlandırıyor, yönlendiriyor, eğitim veriyor ve onlarla aynı safta savaşıyor. Ukrayna'nın doğusunda yaşanan şiddetin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Rusya, hükümet karşıtlarını silahlandırıyor, yönlendiriyor, eğitim veriyor ve onlarla aynı safta savaşıyor. ABD'nin Rusya'nın Kırım'ı işgal ve ilhak teşebbüsünü hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Bu ülkeye yönelik yaptırımların Kırım Yarımadası'nın Ukrayna yönetimine devredilene kadar sürecektir. ABD'nin Minsk Grubu'nun Dağlık Karabağ sorununa ilişkin yürüttüğü çalışmaları destekliyor. Dağlık Karabağ sorununda ilerleme kaydetmeliyiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, "ABD'nin füze savunmasının Avrupa'ya yayılmasının tıpkı NATO'nun genişlemesi gibi güvenlik bölünmezliğini baltalıyor. BM Güvenlik Konseyi ve Helsinki Nihai Bildirgesi gibi temel taşların üzerine oturtulmuş olan Avrupa-Atlantik bölgesindeki yapının ciddi testlere maruz bırakıldığına dikkatinizi çekerim. NATO'nun doğu kanadındaki potansiyelinin artması, NATO ittifakın engellenemez genişlemesi ve ABD füze savunmasının Avrupa'da konuşlandırılması politikası bölünmez güvenlik ilkesine büyük ölçüde zarar veriyor. Ülkemiz AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanlığını yürütüyor. Dağlık Karabağ sorununun Rusya, Fransa ve ABD başkanlarının defalarca onayladığı ilkelere uygun olarak karşılıklı kabul edilebilir çözüm arayışlarına katkıda bulunmaya devam edecek" dedi.

Tillerson ve Lavrov'un AGİT 24. Bakanlar Konseyi toplantısı çerçevesinde ikili görüşme yapacağı öğrenildi.

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