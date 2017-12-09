Agit Bakanlar Konseyi Toplantısı Sona Erdi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen AGİT 24'üncü Bakanlar Konseyi toplantısı sona erdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen AGİT 24'üncü Bakanlar Konseyi toplantısı sona erdi. Konsey toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger ile yanıtlayan Kurz, AGİT'in Avusturya dönem başkanlığında yoğun bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, 3 ana konunun kendileri için önemli olduğunu ve bu konular üzerinde yoğunlaştıklarını anlattı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı, Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz konuşmasında, "Radikalleşme ve terörizmle mücadele AGİT bölgesinde önemli bir konu olmuştur. Suriye, Irak ve Libya'da terör oluşumlarına karşı mücadele yürütmek ve başarı elde etmek yeterli değil. Kendi ülkelerimizdeki radikalleşme, aşırıcılık yanlısı gruplara kaşı da mücadele yürütmek zorundayız. Bu nedenle bu konunun önemli olduğunu düşündüğümüz için bu konuya yoğunlaştık. AGİT bölgesinde süren silahlı çatışmaların olumlu bir yöne kanalize edilmesinin kendileri için bir başka önemli konu olmuştur. Özellikle çatışma bölgelerinde yaşamını sürdüren sivil halkın şartlarının iyileştirilmesi için çaba sarf ettik. Son olarak AGİT üyesi ülkeler arasındaki dayanışma ve diyaloğun güçlendirilmesi için çalıştık. Özellikle AGİT'in yönetim kadrosunda yer alan 4 önemli görevin kendi dönemlerinde, bütün üye ülkelerin onayıyla doldurulmuş olmasının bu konudaki çalışmalarımızın en önemli göstergesi olmuştur" dedi.

AGİT Genel Sekreteri Greminger konuşmasında, "Son iki gün bizim için çok yoğun geçti. Bütün katılımcıların hem fikir olduğu bir konu var. AGİT, sorunların konuşulduğu, farklılıkların giderildiği ve birlikte çalışmak için doğru diyalog imkanı sunan bir platformdur. Greminger, 24. Bakanlar Konseyi toplantısı süresince hem bakanlar hem de diplomatlarla yaptığı görüşmelerde, AGİT'in sorunların çözümü için önemli bir organizasyon olduğuna ilişkin olumlu geri dönüşümler aldı. Özellikle Ukrayna'da yaşanan krizin bir çözüme ulaştırılması için silahlı çatışmaların sonlandırılarak, bütün tarafların Minsk anlaşmasının şartlarına riayet etmeye çağıran Greminger, bu toplantı vesilesi ile Rusya, Ukrayna ve ABD'nin Ukrayna'nın doğusunda yaşanan krizin giderilmesi için bir araya gelerek ikili görüşmeler yapmasından memnuniyetlik duydum" şeklinde konuştu.

'Sonuç bildirgesi" yayımlanmadı'

57 ülkenin temsil edildiği AGİT toplantısında, taraflar arasında oybirliği sağlanmaması nedeniyle ortak bir sonuç bildirisi yayımlanmadı.Toplantıda ele alınan konular ve ulaşılan sonuçlar, AGİT Dönem Başkanı Avusturya tarafından yayımlanan açıklamada sıralandı.

İki gün süren toplantının ardından, AGİT Troykasını oluşturan Almanya, Avusturya ve İtalya, Ukrayna ve çevresinde yaşanan kriz hakkında bir bildiri yayınlayarak, çatışmanın çözümüne yönelik çabaları yoğunlaştırmak için kalıcı ve doğrulanabilir ateşkes ve yeni bir itici güç çağrısı yaptı. Bakanlar Kurulunun kapanış kararlarında katılımcı Devletler, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanılmasından kaynaklanan çatışma risklerini azaltmaya yönelik AGİT çabalarının arttırılması ve küçük ve hafif silahlar, konvansiyonel mühimmat stoklarının yaratacağı tehdidi azaltma çabalarını güçlendirmeyi kararlaştırdı. İnsan ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetleri güçlendirmek ve cinsel istismar, çocuklara yönelik her türlü cinsel istismar da dahil olmak üzere çocuk ticareti ile mücadele etmek için kararlar alındı. AGİT üyesi ülkeler arasında ekonomik faaliyetlerin arttırılmasının kararlaştırıldı. İyi yönetişimin sağlanması, kadın ve gençlere istihdam olanaklarının teşvik edilmesi için yapılacak çalışmaların arttırılmasında üye ülkeler hem fikir oldular. Transdinyester uzlaşma sürecindeki olumlu gelişmelere atfen, Bakanlık Konseyi, Taraftarlar tarafından alınan somut güven artırıcı önlemleri karşılayan bir bildiriyi kabul ettiğini ve tarafların somut adımlar atması yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi. Son olarak, bir sonraki AGİT Bakanlar Konseyi'nin nerede ve ne zaman yapılacağının belirlendiği kaydedilen açıklamada, 25'inci AGİT Bakanlar Konseyi'nin İtalya'nın Milano kentinde 6 - 7 Aralık 2018'de gerçekleştirileceğinin kararlaştırıldığı duyuruldu.

(MEA-ÖK-D)

ü