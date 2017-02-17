Ağız Kokusu Kabusunuz Olmasın

Diş Hekimi Dt.Harbalioğlu, yiyeceklerden bağımsız olan ve uzun süre devam eden kötü ağız kokusunun bir hastalığın belirtisi olabileceğini söyledi.

Diş Hekimi Dt.Harbalioğlu, yiyeceklerden bağımsız olan ve uzun süre devam eden kötü ağız kokusunun bir hastalığın belirtisi olabileceğini söyledi.

Diş Hekimi Dt.Harbalioğlu kişiyi çok zor duruma sokan ağız kokusu ile ilgili, "Ağız kokusu toplumda birçok kişinin yaşadığı ve çözüm bulmaya çalıştığı bir rahatsızlıktır ve bulunduğunuz ortamda hem sizi, hem de çevrenizdekileri rahatsız eder. Bunun birçok sebebi olabilir. Tüketilen soğan, sarımsak gibi yiyeceklere bağlı olarak ortaya çıkan ya da sabah uyanıldığında sindirim sisteminden kaynaklı gazlar ve dilde çoğalan bakterilerin oluşturduğu sülfürlü bileşenler nedeniyle görülebilen ağız kokusu fizyolojiktir ve tedavi gerektirmez. Yiyeceklerden bağımsız olan ve uzun süredir devam eden kötü ağız kokusu ise, bir hastalığın belirtisi olabilir. Bu tip bir ağız kokusu ihmal edilmemelidir" dedi.

Kişilerde ağız kokusu olmasının sebeplerine değinen Diş Hekimi Dt. Harbalioğlu, "Açlık, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı, karaciğer, mide, bademcik rahatsızlıkları gibi birçok etken neden olmakla beraber ağız kokusu şikayetlerinin çoğu ağız içindeki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Dişlerdeki çürükler, diş eti iltihabı, temizlenmesi güç diş eti cepleri ve yarım sürmüş gömülü 20 yaş dişinin etrafında yiyecek birikimine neden olan diş eti aralıkları, kolay temizlenemeyen köprüler diş eti ile uyumu bozulmuş kaplamalar da besin artıklarının birikimi nedeniyle koku kaynakları arasındadır" bilgisini verdi.

Ağız kokusundan kurtulmak için ne yapılabilir?

Dt.Cem Harbalioğlu, "Ağız kokusunu ortadan kaldırmak için; ağız kokusuna neden olacak gömülü dişler çekilmeli,var olan protez ve köprüler kontrol edilmeli, hareketli protezlerin bakımı iyi yapılmalı, günde en az iki kez yemek yedikten sonra dişleriniz fırçalanmalı, diş ipi kullanmalı ve ağız gargaralarını ihmal edilmeli, dil fırçaları ile de zaman zaman dili fırçalamak ek olarak kötü kokuyu ortadan kaldırmak için de çok önemlidir. Düzenli diş hekimi kontrolleri ile problemler erkenden fark edilip olası ciddi sorunlar oluşmadan tedbir alınmalıdır" şeklinde konuştu.