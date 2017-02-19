Ağız kokusu kabusunuz olmasın

VM Medicalpark Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden Dt. Cem Harbalioğlu, ağız kokusunun ciddi bir hastalığının habercisi olabileceğini belirterek, "Bu tip bir ağız kokusu ihmal edilmemelidir" dedi

VM Medicalpark Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden Dt. Cem Harbalioğlu, ağız kokusunda konusunda uyarılarda bulundu. Ağız kokusunun ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Dt. Cem Harbalioğlu, "Ağız kokusunun birçok nedeni olabillir. Yiyeceklerden bağımsız olan ve uzun süredir devam eden kötü ağız kokusu ise, bir hastalığın belirtisi olabilir. Bu tip bir ağız kokusu ihmal edilmemelidir" dedi.

Kişilerde ağız kokusu olmasının sebeplerine değinen Harbalioğlu, "Açlık, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı, karaciğer, mide, bademcik rahatsızlıkları gibi birçok etken neden olmakla beraber ağız kokusu şikayetlerinin çoğu ağız içindeki sorunlardan kaynaklanmaktadır.Dişlerdeki çürükler, diş eti iltihabı, temizlenmesi güç diş eti cepleri veyarım sürmüş gömülü 20 yaş dişinin etrafında yiyecek birikimine neden olan diş eti aralıkları, kolay temizlenemeyen köprülerdiş eti ile uyumu bozulmuş kaplamalar da besin artıklarının birikimi nedeniyle koku kaynakları arasındadır. Düzenli diş hekimi kontrolleri ile problemler erkenden fark edilip olası ciddi sorunlar oluşmadan tedbir alınmalıdır" diye konuştu.