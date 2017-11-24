Ağız Ve Diş Sağlığı Haftasında Öğrencilere Eğitim Verildi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü bağlı Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri Şubesi , Ağız ve Diş Sağlığı Haftası münasebetiyle 23 Nisan İlköğretim...

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü bağlı Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri Şubesi , Ağız ve Diş Sağlığı Haftası münasebetiyle 23 Nisan İlköğretim okulunda, ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mustafa Kutlu, günün anlam ve önemi hakkında bir konuşma yaptı. Müdür Kutlu, "Sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla başlar. Bu nedenle Ağız ve diş sağlığını bozan faktörler vücut sağlığını da etkilemektedir. Diş çürükleri ile dişeti hastalıkları, kalp- damar hastalıkları, kronik solunum yolları hastalıkları, mide-bağırsak hastalıkları, yüksek tansiyon, kemik erimesi, şeker hastalığı ve kadınlarda erken doğum gibi hastalıkların risklerini arttırmaktadır. Ayrıca bazı hastalıkların ilk ve en önemli belirtileri ağızda görüldüğü için ağız ve diş muayenelerinin düzenli aralıklarla yapılması gerekir. Bu hususta ağız ve diş sağlığının korunmasında, her türlü ağız bakımı ve tedavilerini özverili çalışmalarla sağlayan diş hekimlerinin ve personelinin ağız ve diş sağlığı haftasını kutlarız" dedi.

Ağız ve diş sağlığıyla ilgili öğrencilere verilen eğitimler sonrası öğrencilere ağız-diş bakım seti hediye edildi.