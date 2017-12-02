Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı Yükseliyor

Yozgat'ta 2018 yılının Ağustos ayında tamamlanması planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında çalışmalar tüm hızla devam ediyor.

Yozgat'ta 2018 yılının Ağustos ayında tamamlanması planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında çalışmalar tüm hızla devam ediyor.

Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatını AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse ve Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı ile inceleyen AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binasının 2018'in Ağustos ayında hizmete açılacağını söyleyen Başer, "Müteahhit firma ile yaptığımız pazarlıkta teslim süresini 2018 Ağustos ayı olarak belirledik. Müteahhit firma çok hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Biz de sürekli çalışmaları takip ediyoruz. İnşallah binamız belirlediğimiz tarihte tamamlanarak hizmete açılacak" dedi.

Yozgat'ın modern bir ağız ve diş sağlığı merkezine kavuşacağını anlatan Başer, "Yozgat halkı ağız ve diş sağlığı hizmeti almak için başka illere gitmek zorunda kalmayacak. Burada tedavisini yaptırıp, en iyi sağlık hizmetini alacak. Selçuklu, Osmanlı mimarisinde olan binamız, yapı olarak da ilimize katkı sağlamış olacak. Merkezimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.