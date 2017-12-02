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Ağrı 1970 Spor Devreyi Namağlup Kapattı

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Ağrı 1970 Spor Devreyi Namağlup Kapattı
Bölgesel Amatör Ligi'nde Ağrı 1070 Spor, Diyarbakır Yol Spor'u 2-1 yenerek şampiyonluk için büyük bir avantaj sağladı.

Bölgesel Amatör Ligi'nde Ağrı 1070 Spor, Diyarbakır Yol Spor'u 2-1 yenerek şampiyonluk için büyük bir avantaj sağladı.

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grupta mücadele eden Ağrı 1970 Spor, ligin ilk yarısının son maçında Diyarbakır Yol Spor'u konuk etti. Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda oynanan maça konuk ekip hızlı başladı. Diyarbakır Yol Spor etkili futbol sergileyerek ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında taraftarlarında desteğiyle maça ağırlığını koyan ev sahibi ekip 46. Selman Yıldız'ın golü ile skoru 1-1'e getirdi. 2. golü bulmak için yoğun çaba sarf eden Ağrı 1970 Sporlu futbolcular girdikleri çok sayıda pozisyonu değerlendiremedi. Maçın son dakikalarına stresli giren Ağrı 1970 Spor ekibi 90+4. dakika Suat Mutlu'nun golü ile maçı 2-1 kazanarak puanını 31'e yükseltti.

Ligde 11 maçta 10 galibiyet 1 beraberlik alan Ağrı 1970 Spor liderliği bırakmıyor. 31 puan ile şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde eden Ağrı 1970 Spor, en yakın rakibi ile puan farkını 9'a çıkardı.

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