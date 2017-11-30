Ağrı 1970 Spor, Diyarbakır Yol Spor Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Ağrı 1970 Spor, Cumartesi günü oynanacak Diyarbakır Yol Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Ağrı 1970 Spor, Cumartesi günü oynanacak Diyarbakır Yol Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda Cumartesi gün saat 13.00'te ligin ilk yarısının son maçında Ağrı 1970 Spor, Diyarbakır Yol Spor ile karşılaşacak. Ligde namağlup ilerleyen Ağrı ekibi, maçı kazanıp yenilmezlik ünvanını sürdürmek istiyor. Kendi evinde ortalama 7 bin taraftarın desteğiyle maçlara çıkan Ağrı 1970 Spor iç saha ve dış sahada üstün bir performans sergiliyor. Kritik maç hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı 1970 Spor Basın Sözcüsü Ercan Aydın, "17 yıllık futbol hasretine son veren kulübümüzün başkani Mehmet Yıldırım ve yönetim olarak daha büyük başarılara imza atmak için büyük fedakârlıklar göstermektedir. Takımın bu başarısı tribünlere de yansımaktadır. Kendi evimizdeki müsabakalarda yaklaşık 7-8 bin taraftar karşısında oynuyoruz. Tüm halk şampiyonluk yolunda 3. lig için kenetlenmiş bulunmaktadır. Takımımıza gösterilen ilgiden dolayı tüm Ağrı 1970 Spor sevenlerine kulübüm adına teşekkür ederim" dedi.