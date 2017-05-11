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Ağrı Belediyesi Sağlıklı Aile İçin Mahallelerde Eğitim Başlattı

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Ağrı Belediyesi Sağlıklı Aile İçin Mahallelerde Eğitim Başlattı
İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Ağrı Valisi Musa Işın'ın talimatı ile kadınlara yönelik "Etkili Ebeveynlik ve...

İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Ağrı Valisi Musa Işın'ın talimatı ile kadınlara yönelik "Etkili Ebeveynlik ve Sağlıklı kadın, Sağlıklı Çocuk Eğitimleri" başlatıldı.

Belediye'nin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenen programlar çerçevesinde kadınların eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve desteklemesi amacıyla kentin 18 mahallesinde her yaşta kadınlara yönelik eğitimler verilecek.

İlki Fatih mahallesinde gerçekleşen programa Ağrı Valisi Musa Işın'ın eşi Tuba Işın da katıldı. Programda alanında uzman doktor, psikolog ve eğitmenler eşliğinde kadın ve çocuk sağlığı konularında eğitimlerin yanında, İslami değerler ışığında çocuk eğitimi ve aile kavramı ile anne çocuk ilişkileri konularında bilgiler verildi. KETEM tarafından da ücretsiz kanser taramasının yapıldığı program sonrasında Vali eşi Tuba Işın tarafından mahallelilerin talep ve sorunları dinlendi.

Ağrı Belediyesi Sağlıklı Aile İçin Mahallelerde Eğitim Başlattı

Ağrı Belediyesi Sağlıklı Aile İçin Mahallelerde Eğitim Başlattı

Ağrı Belediyesi Sağlıklı Aile İçin Mahallelerde Eğitim Başlattı

Ağrı Belediyesi Sağlıklı Aile İçin Mahallelerde Eğitim Başlattı

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