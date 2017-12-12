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Ağrı Buz Kesti, Araçlar Çalışmadı

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Ağrı Buz Kesti, Araçlar Çalışmadı
Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Ağrı'da hayat adeta durma noktasına geldi.

Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Ağrı'da hayat adeta durma noktasına geldi. Soğuklar nedeniyle çok sayıda araç çalışmadı.

Ağrı'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuklar nedeniyle çok sayıda araç çalışmazken, camlar buz tuttu. Vatandaşlar, sabah saatlerinde araçlarının buz tutan camlarını çözmekte güçlük çekti. Çok sayıda iş yerinin camları buzla kaplanırken, vatandaşlar yürümekte zorlandı. Çatı katlarında buz sarkıtları oluştu, sebze pazarında bulunan barakaların camları da tamamen buz tuttu. Araçlar ve motosikletlerin üzeri battaniyelerle kapatıldı.

Dondurucu soğuklardan hayvanlar da olumsuz etkilendi. Eski Van Caddesi'nde bir köpeğin ağaç altında ısınmaya çalışması yürek burktu. Soğuktan korunmak için ağacın dibine giren köpeğin kafası ve sırtının kar ve buzla kaplandığı görüldü.

Otoparkta bulunan aracını çalıştırmaya gelen vatandaşlardan Savaş Turan, aracının camlarının buz tuttuğunu ve yarım saattir çalıştıramadığını söyledi. Turan, "Son 2 haftadır havalar çok soğuk, geceleri hava sıcaklığı eksi 20 dereceyi buluyor. Araçlarımızı çalıştırmakta güçlük çekiyoruz. Buz tutan aracımın camlarını temizlemeye çalışıyorum, yarım saat arabayı çalıştırdıktan sonra anca gidebiliyoruz. Memleketimizin hali bu yapacak bir şey yok.

Vatandaşlar, Ağrı'da havaların gittikçe soğuyacağını söyledi.

Öte yandan, soğuk hava nedeniyle ağaçlarda oluşan kırağı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

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